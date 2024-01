Serie D, vincono in casa Trapani e Siracusa. Ragusa ko con la Vibonese

I granata mantengono la vetta in classifica

PALERMO – Ancora una netta vittoria per il Trapani nel turno infrasettimanale di serie D. La squadra granata ha vinto al Provinciale per 3 a 1 contro il Castrovillari (gol di Marigosu e Boubakar nel primo tempo, e Bollino a inizio ripresa). È la nona vittoria casalinga su 10 gare disputate.

Il vantaggio in classifica però resta immutato perché hanno vinto anche Siracusa e Vibonese: gli aretusei in casa hanno superato la Sancataldese (reti Serao e Sena), mentre la formazione calabrese ha vinto per 3 a 2 sul campo del Ragusa al termine di una sfida spettacolare.

Il Trapani con 53 punti ha una lunghezza di vantaggio sul Siracusa e 4 sulla Vibonese: domenica prossima, a Vibo, ci sarà lo scontro diretto tra Vibonese e Trapani.