Palermo-Modena, Corini: “Queste le gare più belle, si crea il clima giusto”

L'allenatore: "Soleri ha mercato perché è bravo"

PALERMO – Serviva ritrovare la vittoria e il Palermo l’ha fatto, al “Barbera”, davanti al proprio pubblico, contro il Modena. Il tecnico Eugenio Corini, a fine gara, ha commentato così in conferenza stampa la sfida vinta per 4-2: “Dal punto di vista motivazionale c’è un lavoro settimanale, ho chiesto ai ragazzi di andare oltre. La squadra è fatta da giocatori generosi che vanno forte e oggi bisognava andare fortissimo. Peccato perché dopo l’uno a zero sembravamo di essere in controllo della gara, ma dopo il pari abbiamo recuperato subito. Nella ripresa ci siamo andati a prendere questa vittoria che volevamo tanto. La classifica sarà così fino a marzo secondo me e dobbiamo saperci stare dentro”.

“La squadra perfetta in Serie B non esiste. Saper stare dentro le partite è importante. Questo campionato è uno dei più equilibrati in Europa, dobbiamo continuare a lavorare sui nostri difetti che ci sono – prosegue l’allenatore dei rosanero -. Voglio fare un plauso a chi oggi è venuto qua con questo tempo, l’hanno fatto dopo la sconfitta col Cittadella. Queste per me sono le partite più belle che aiutano a creare il clima giusto. E il Palermo ha bisogno di vincere in casa per ricreare questo clima. Oggi l’abbiamo voluto e il gesto più bello che certifica l’unione di questa squadra, dopo la doppietta di Soleri ovviamente, è quello di Leonardo Mancuso che a quaranta secondi dalla fine passa il pallone a Soleri per fargli fare gol. Questa è la forza che una squadra deve avere per vincere in Serie B”.

Soleri protagonista

A decidere il match è stato il subentrato Edoardo Soleri, che ha firmato una doppietta siglando la vittoria contro i Canarini “Soleri ha mercato perché è un bravo giocatore – spiega Corini -. Questa estate gli ho detto ‘se tu hai piacere a stare qua io ti tengo qua’ e poi ha rinnovato. Per me è un giocatore importante, mi ha detto una cosa a trenta secondi dall’inizio della gara di oggi. Se c’è da andare in battaglia con Soleri vado in battaglia sempre”.

“Segre l’ho visto crescere in questo anno e mezzo, l’assist che fa oggi è una giocata di qualità incredibile. Soleri ha letto bene il tempo e oggettivamente ha fatto un grande gol, anche se abbiamo sofferto fino alla fine con la palla che andava verso la porta lentamente (sorride, ndr). Ho preferito la fisicità oggi e i cambi sono entrati molto bene. Quando la squadra riesce a lavorare insieme ci aiuta a vincere le partite”, ha concluso il tecnico dei rosanero.