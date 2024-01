Palermo-Modena 2-1: termina il primo tempo al “Barbera” – LIVE

La diretta del match tra i rosanero e i gialloblù

PALERMO – La gara contro il Modena è la prima del 2024 allo stadio “Renzo Barbera” per il Palermo di Eugenio Corini. I rosanero sono alla ricerca della vittoria per rilanciarsi in una posizione di vertice nella classifica di Serie B.

La partita

Articolo in aggiornamento

45′ + 4′ – Al termine dell’extra time l’arbitro fischia due volte. Il Palermo è in controllo della gara anche dopo il gol del vantaggio, il Modena nel suo momento migliore trova il pari e i rosanero reagiscono immediatamente riportandosi avanti con Brunori

45′ + 2′ – Giallo per Brunori che era diffidato, salta la prossima sfida dei rosa contro il Catanzaro

45′ + 1′ – Il Palermo rischia di prendere gol su imbucata perché il Modena batte subito un calcio di punizione da metà campo. Recupera in extremis Ceccaroni

45′ – Assegnati quattro minuti di recupero

43′ – Riprende la gara, il numero 8 dei rosa può continuare a giocare dopo le cure dei sanitari

42′ – Gioco fermo per un colpo alla testa subito da Segre

38′ – Giallo per Pergreffi

36′ – Il Modena recrimina un fallo commesso dal numero 9 dei rosanero, ma dopo un check del VAR il direttore di gara convalida il gol

34′ – GOL DEL PALERMO! Risponde immediatamente il Palermo con una palla in verticale servita da Ceccaroni per Brunori. Il capitano dei rosanero prende posizione in area avversaria, si gira e calcia in porta

31′ – GOL DEL MODENA! I Canarini attaccano sulla corsia di destra e un cross di Ponsi viene letto bene da Battistella che si inserisce e batte di testa Pigliacelli

23′ – Giallo per Tremolada

21′ – Risponde il Modena con un colpo di testa alto di Battistella

20′ – Gara che prosegue a rilento, ma sugli sviluppi di un calcio d’angolo Ceccaroni manca l’appuntamento con il pallone di testa

8′ – GOL DEL PALERMO! Rosanero subito in vantaggio con Segre che di testa sfrutta l’ottimo cross di Henderson

7′ – Lund scappa alla marcatura di Ponsi che viene ammonito per averlo trattenuto

Ore 16.16 – Primo pallone affidato ai padroni di casa, comincia il match al “Barbera”

Ore 16.13 – Palermo e Modena arrivano sul terreno di gioco, soliti saluti di rito prima della partita

Ore 16.00 – Squadre negli spogliatoi in vista del fischio d’inizio

Ore 15.40 – Calciatori in campo per il riscaldamento

Il tabellino

PALERMO: Pigliacelli, Graves, Lund, Gomes, Segre, Brunori (cap.), Insigne, Di Francesco, Nedelcearu, Ceccaroni, Henderson. A disposizione: Nespola, Kanuric, Mancuso, Di Mariano, Ranocchia, Vasic, Buttaro, Soleri, Valente, Aurelio, Mateju, Coulibaly. Allenatore: Corini.

MODENA: Gagno, Ponsi, Pergreffi (C.), Magnino, Gliozzi, Tremolada, Gerli, Manconi, Zaro, Battistella, Corrado. A disposizione: Seculin, Vandelli, Palumbo, Falcinelli, Vukusic, Riccio, Cotali, Bozhanaj, Strizzolo, Mondele, Abiuso. Allenatore: Bianco.

ARBITRO: Kevin BONACINA (Bergamo). AA1: Emanuele PRENNA (Molfetta). AA2: Mattia POLITI (Lecce). IV Ufficiale: Fabio Rosario LUONGO (Napoli). VAR: Daniele CHIFFI (Padova). AVAR: Giampiero MIELE (Nola).

MARCATORI: 8′ Segre (P), 31′ Battistella (M), 34′ Brunori (P).

NOTE: Ammoniti: Ponsi (M), Tremolada (M), Pergreffi (M), Brunori (P).