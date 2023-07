Sestri Levante, giallo sulla morte di un palermitano di 28 anni

L'allarme lanciato dai familiari ai quali il giovane non rispondeva al telefono

PALERMO – Giallo sulla morte di un giovane palermitano di 28 anni, Giuseppe Pacifico, a Sestri Levante. Il copro di Pacifico è stato trovato in casa domenica scorsa nella cittadina ligure. L’allarme è scattato quando per giorni il giovane non rispondeva alle telefonate dei familiari che hanno avvertito i carabinieri.

Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Chiavari che hanno dovuto forzare la porta di ingresso dell’abitazione di Pacifico trovando il cadavere all’interno. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Sestri Levante che hanno confermato l’assenza di elementi e anomalie per pensare a un delitto. Sul corpo di Pacifico, infatti, non erano presenti segni di violenza e la porta era chiusa dall’interno. Secondo una prima ricostruzione il giovane sarebbe deceduto per un malore, forse legato all’uso di droghe. Sarà l’autopsia a svelare le cause del decesso.