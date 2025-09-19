Si ferisce con una motosega: ricoverato al Cannizzaro di Catania

Stava effettuando dei lavori di potatura

ADRANO (CATANIA) – Grave incidente, nel primissimo pomeriggio di oggi, nella zona delle vigne di Adrano. Un 62enne è rimasto gravemente ferito ad un braccio mentre stava maneggiando una motosega. L’uomo era impegnato nel tagliare alcuni rami di un albero, all’interno di una proprietà, quando ad un tratto avrebbe perso la presa dell’arnese che gli ha procurato profonde ferite. Sono stati alcuni presenti ad allertare subito il 118.

Sul posto si sono precipitate due ambulanze: quella di Adrano e quella di Maniace. Il personale sanitario, avendo accertato la gravità della ferita riportata dal malcapitato, ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza che è atterrata nell’elipista di contrada Difesa Luna.

L’uomo, quindi, è stato condotto sino all’elicottero dove poi è stato posizionato al suo interno per essere trasferito, in codice rosso, al Cannizzaro. Qui è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per la ricostruzione dei legamenti e delle arterie recisi dalla motosega.