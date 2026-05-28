 Si incendia ascensore esterno di un palazzo, 18 intossicati a Milano
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Sul posto i vigili del fuoco
l'intervento
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1 min di lettura

L’incendio di un ascensore esterno in una palazzo di via Inganni a Milano ha causato la scorsa notte l’intossicazione lieve di 18 persone che, comunque, sono state portate in vari ospedali del capoluogo lombardo.

Si incendia ascensore esterno

L’intervento dei vigili del fuoco, con quattro automezzi, si è verificato intorno all’una e sono state necessarie oltre due ore per domare le fiamme, dopo aver fatto sgomberare lo stabile.

Sul posto sono intervenuti numerose ambulanze del 118 e i carabinieri.
Le cause dell’incendio sono da verificare.

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