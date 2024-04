Si schianta contro lo spartitraffico: morto 57enne in provincia di Como

Secondo un testimone non ci sarebbero altri mezzi coinvolti

ALBATE (COMO) – Un uomo di 57enne è deceduto in seguito ad un incidente stradale avvenuto lo scorso 19 aprile in via Canturina ad Albate, in provincia di Como. L’uomo ha perso il controllo della moto e si è schiantato contro lo spartitraffico.

Stando a quanto riferito da un giovane testimone, che si trovava all’altezza del parco di Albate, il 57enne stava viaggiando verso Trecallo, per tornare a casa, quando ha perso il controllo della moto. L’Honda sarebbe, poi, andata a schiantarsi contro lo spartitraffico, facendolo sbalzare per diversi metri scaraventandolo sull’asfalto.

I soccorsi sono arrivati sul posto e hanno trasportato l’uomo in ospedale dove, però, è deceduto a causa dell’emorragia cerebrale dovuta al trauma al cranio riportato nello schianto.

Gli agenti della polizia locale hanno eseguito i rilievi e dovranno accertare l’esattezza della ricostruzione della dinamica riferita dal testimone.