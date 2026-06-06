 Si terranno lunedì a Palermo i funerali di Sofia Barillà
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La studentessa è morta in Portogallo
L'ULTIMO SALUTO
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1 min di lettura

PALERMO – Si terranno lunedì 8 giugno, alle 16, nella chiesa di Santa Teresa alla Kalsa, a Palermo, i funerali di Sofia Barillà la ventenne palermitana morta in Portogallo, mentre era impegnata nel programma Erasmus, per una ischemia cardiaca.

Le spese del rientro della salma sono state sostenute dalla presidenza della Regione per volontà del governatore Renato Schifani che ha seguito la vicenda rimanendo in contatto con la famiglia della studentessa.

Chi era Sofia, la studentessa con una grande passione per la pallavolo.

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