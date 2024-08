Sib e Fiba confermano lo sciopero ombrelloni del 9 agosto

L'Italia rischia il deferimento alla Corte di Giustizia

ROMA – In assenza di un provvedimento che dia “certezza agli operatori pubblici e privati sulla questione balneare, siamo costretti a confermare la mobilitazione della categoria” il 9 agosto. Lo annunciano i presidenti di Sib-Confcommercio Antonio Capacchione e di Fiba-Confesercenti Maurizio Rustignoli.

“Constatiamo che fonti di governo hanno preannunciato un provvedimento in uno dei prossimi Consigli dei ministri” aggiungono, annunciando che “nei prossimi giorni si riuniranno nuovamente gli organismi dirigenti per valutare l’annuncio ed eventualmente confermare o sospendere le manifestazioni previste per il 19 e 26 agosto”.

“Potremmo incrociare le braccia, ma al momento manifestiamo il nostro disagio ritardando l’apertura degli ombrelloni alle 9,30. Chiediamo comprensione, solidarietà, e magari suggerimenti, di quanti vivono da vicino, le giornate del nostro lavoro” hanno scritto i due sindacati nella locandina apposta negli stabilimenti balneari aderenti alla Fipe Confcommercio e di Fiba Confesercenti che hanno deciso di confermare lo “sciopero degli ombrelloni” di due ore del 9 agosto.

“Siamo costretti a protestare per salvaguardare le nostre aziende e, con esse, la balneazione attrezzata italiana che costituisce un modello di successo che il Mondo ci invidia” si legge ancora nella comunicazioni ai bagnanti che protestano per “l’assenza di un provvedimento legislativo chiarificatore che salvaguardi la balneazione attrezzata italiana tutelando il lavoro e le aziende di chi ha avuto il solo torto di aver creduto nelle leggi dello Stato”.

“Cercheremo di manifestare il nostro dissenso in forme e con modalità che possano arrecare il minor disagio possibile a voi nostri graditi ospiti” rassicurano però i due sindacati nel volantino ai bagnanti.