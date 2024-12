Siccità, dal Consiglio dei ministri nuovi fondi per la Sicilia

In arrivo altri 28,1 milioni di euro

PALERMO – La Sicilia potrà contare su altri 28 milioni e centomila euro per combattere la siccità. L’ulteriore stanziamento è stato deciso dal Consiglio dei ministri. “Come anticipato nei giorni scorsi, il Cdm ha appena approvato, su mia proposta, lo stanziamento di 28 milioni e 100 mila euro per la Regione Siciliana”, annuncia il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci.

Siccità in Sicilia, le misure

“Un’integrazione che si rende necessaria per l’attuazione degli interventi urgenti volti a far fronte al grave deficit idrico in atto nel territorio dell’Isola e per il quale, lo scorso maggio, abbiamo dichiarato lo stato di emergenza di 12 mesi, oltre allo stanziamento di 20 milioni di euro”, aggiunge Musumeci.

Schifani ringrazia Palazzo Chigi

A stretto giro di posta arrivano i ringraziamenti da parte del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, al governo nazionale. “Voglio ringraziare il Consiglio dei ministri per l’ulteriore attenzione dimostrata, ancora una volta, per la Sicilia – dice Schifani -. Il nuovo stanziamento di 28 milioni di euro, deliberato oggi da Palazzo Chigi, ci consente di poter proseguire nell’attuazione del vasto Piano di interventi messo in campo dal mio governo per mitigare l’emergenza idrica nell’Isola”.

Il governatore, infine, conclude: “Fondi che si aggiungono ai quasi 82 milioni di euro di risorse regionali già messe a disposizione per opere da realizzare nel breve e medio termine”. Nel frattempo anche l’Ars, dove si lavora alla Finanziaria, dà un segnale nella lotta alla siccità: 20 milioni di euro in più in favore degli agricoltori che hanno realizzato o realizzeranno nuovi laghetti, vasche di raccolta dell’acqua, mini impianti di desalinizzazione, pozzi e recupero delle acque reflue.