Siccità, in costante diminuzione la portata del Po

La stima di risalita del cuneo salino è in aumento

La portata del Po stimata nella sezione di Pontelagoscuro, in provincia di Ferrara, a chiusura di bacino, è pari a circa 114 metri cubi al secondo in costante diminuzione. Condizioni di siccità idrologica estrema caratterizzano anche le altre sezioni principali del Po e buona parte dei suoi affluenti. Lo spiega il bollettino emesso dall’osservatorio permanente dall’Autorità distrettuale del fiume Po.

“La severità idrica – si legge – rimane alta su tutto il Distretto, persiste l’assenza di precipitazioni significative con temperature in costante aumento, ben oltre i valori di riferimento del periodo. Le principali stazioni di misura registrano portate al di sotto dei minimi storici”.

La stima di risalita del cuneo salino nei rami del Delta del Po è in aumento, con i rami del Po di Tolle, Maistra e Gnocca totalmente interessati dall’intrusione. Per il Po di Goro e per il Po di Pila la lunghezza di intrusione in condizioni di alta marea è rispettivamente pari a circa 39 km e 36 km dalla costa.

Anche la riserva di acqua disponibile nei grandi laghi è in costante diminuzione. I livelli di invaso del Lago di Como e del Lago d’Idro sono pari ai limiti di regolazione, il lago Maggiore ha un riempimento solo del 16% e -19 centimetri all’idrometro di Sesto Calende. Lago di Garda in diminuzione, con un riempimento sceso al 33%.