Siccità in Sicilia, domani incontro Dell’Acqua-Schifani

Sarà fatto il punto sui dissalatori

PALERMO – Il commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, Nicola Dell’Acqua, incontrerà domani alle 18 a Palermo il governatore della Sicilia e commissario delegato, Renato Schifani, per fare un punto della situazione dei tre dissalatori per far fronte all’emergenza siccità.

Lo si apprende a margine dell’iniziativa “Innovazioni e strategie per una nuova cultura dell’acqua”, organizzato dall’associazione Civita. Dell’Acqua farà poi un tour di tre giorni nella regione.

“Il commissario Schifani – ha commentato Dell’Acqua – ha fatto un piano che supera il miliardo per fare delle opere per andare a sistemare alcune particolarità. Dobbiamo dirci però chiaramente che se non facciamo manutenzioni anche nelle dighe in Sicilia, in Calabria, in Veneto, ovunque, noi non riusciremo a essere resilienti. Il cambiamento climatico ci travolge – ha concluso -, dobbiamo cominciare a pensare usare i soldi per le manutenzioni non semplicemente sempre per nuove opere”.