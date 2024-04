Siccità, Schifani riunisce la Giunta: sul tavolo c’è la crisi idrica

Tra i punti anche i collegamenti marittimi con le isole minori

PALERMO – La creazione della cabina di regia alla Presidenza della Regione per fronteggiare lo stato di crisi e di emergenza nel settore idrico agricolo/zootecnico e in quello idropotabile civile e produttivo e i servizi di trasporto navale per la continuità territoriale marittima delle isole minori sono i due punti all’ordine del giorno della giunta regionale convocata dal governatore Renato Schifani alle 16 a Palazzo d’Orleans.

Siccità, le mosse della Regione

Recentemente il governatore ha gettato acqua sul fuoco dell’allarmismo per quanto riguarda una possibile emergenza idrica: “Non ci sarà – ha affermato -. In ogni caso non staremo fermi davanti a questa possibilità“. la prima mossa sarà la ricerca di nuovi pozzi per l’irrigazione delle campagne, a seguire si metterà mano ai dossier dei dissalatori fuori uso e delle dighe.