 Sicilia, allerta gialla per il 3 luglio 2026
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Sicilia, allerta gialla per il maltempo: avviso della protezione civile

allerta gialla 3 luglio 2026
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Possibili criticità idrogeologiche
meteo
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ROMA – Allerta gialla per il maltempo su Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Molise e settori dell’Umbria per domani 3 luglio 2026.

Sicilia, allerta gialla

E’ l’avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso dal Dipartimento della Protezione Civile per venerdì 3 luglio, che integra i precedenti avvisi.

Nel corso delle prossime ore, infatti, la depressione che sta interessando il nostro Paese si sposterà verso lo Ionio, estendendo così la fase di maltempo alle restanti regioni meridionali, specie su Calabria e Sicilia dove sono previste precipitazioni sparse, a prevalente carattere temporalesco.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. Saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.

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