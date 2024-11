Sicilia, allerta meteo arancione: attenzione tra Catania e Messina

Disposta anche la chiusura delle scuole in alcune città

PALERMO – In Sicilia scatta l’allerta meteo arancione, con attenzione tra Catania e Messina per l’11 novembre. Disposta anche la chiusura delle scuole in alcune città. I particolari del bollettino.

Sicilia, allerta meteo arancione

Allerta meteo arancione tra Catania e Messina, gialla nelle altre province. “Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale – si legge nel bollettino della protezione civile -, sui settori occidentali, meridionali e orientali, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”.

Disposta la chiusura delle scuole di alcune città, a partire da Acireale e Aci Sant’Antonio.

Meteo, gli aggiornamenti