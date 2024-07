Sicilia, allerta rossa per gli incendi: ecco le province interessate

L'avviso della Protezione civile

PALERMO – Allerta rossa per gli incendi, ecco dove. La Protezione civile regionale ha pubblicato oggi l’avviso per rischio incendi e ondate di calore, per domani e per le successive 24 ore in Sicilia.

Allerta rossa, ecco dove

Sono previsti per gli incendi un livello di preallerta classificato come arancione in tutte le province tranne Enna e Caltanissetta dove il livello di allerta è alto ed è classificato come rosso. La temperatura massima percepita sarà tra i 34 e i 35 gradi a Palermo, Catania e Messina.

