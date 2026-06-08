Gli eventi in programma

Il calendario degli appuntamenti previsti lunedì 8 giugno in Sicilia:

1) Ballottaggio per l’elezione dei sindaci di Agrigento, Ispica (Ragusa) e Bronte (Catania). I seggi aprono alle 7 e chiudono alle 15.

2) NOTO (SIRACUSA) – Piazza XVI Maggio – Ore 09:00 Iniziativa “La Salute nel Quartiere”, una giornata dedicata alla prevenzione gratuita e alla medicina del territorio. Una nuova tappa del tour promosso dall’Asp di Siracusa nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027.

3) PALERMO – Complesso Monumentale dello Steri, Piazza Marina, 61 – Ore 10:00 Presentazione del neoeletto presidente e del nuovo Consiglio della scuola di medicina e chirurgia dell’Università. Saluti istituzionali del rettore Massimo Midiri, del sindaco Roberto Lagalla e dell’assessore della Salute Marcello Caruso. Interverrà Antonino Giarratano, presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia.

4) PALERMO – Ore 14:30 Webinar promosso dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili dal titolo: “Economia in Ordine 2026″sui dazi commerciali, tensioni geopolitiche internazionali, inflazione, debito pubblico e attuazione del Pnrr.