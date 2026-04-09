 Sicilia, avanzo record di oltre 5 miliardi. Schifani "Continuiamo a crescere"
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Sicilia, avanzo record di oltre 5 miliardi. Schifani “Continuiamo a crescere”

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