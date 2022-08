Caldo in Sicilia, lunedì leggero calo, bombe d’acqua al Nord

Le previsioni e il bollettino della Protezione civile

Al Nord arrivano temporali e bombe d’acqua. In Sicilia condizioni meteo stabili e beltempo. L’anticiclone africano mantiene le temperature alte, ma si va verso le medie stagionali. Da lunedì potrebbero arrivare qualche locale e sporadica pioggia nella Sicilia centro orientale e un lieve calo delle temperature in tutta l’isola.

Nel bollettino della Protezione civile della Regione siciliana si annunciano temperature fra 36 e 38 gradi a Palermo, Messina e Catania. Stessa cosa domani, con Catania che sarà la città dove si avrà una percezione più alta del caldo. C’è un livello di allerta alto per gli incendi nella provincia di Agrigento.

L’esodo estivo 2022 in questo primo weekend di agosto arriva nel segno del maltempo a nord e di picchi di caldo al sud.

Ieri forti piogge hanno colpito Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige. Cento persone sono state evacuate in Val di Fassa da alberghi e abitazioni private per il rischio di smottamenti e hanno trascorso la notte in un Centro della Protezione civile e nelle palestre.

Frane ed esondazioni hanno provocato la chiusura di alcune strade di montagna, alla vigilia di una giornata da bollino nero per il traffico. Questo week end sarà l’apice del caldo con picchi di 38-40°C all’ombra. Già da domenica al Nord rinfrescherà.