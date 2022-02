Sicilia concorsi, 1.171 posti: riaperti i termini, bandi PDF

Numerose figure ricercate, dai forestali agli amministrativi. I particolari

PALERMO – Riaperti i termini per i maxi concorsi in Sicilia. Si tratta di ben 1171 posti. Inseriamo anche i bandi pdf scaricabili per partecipare a ciascuna categoria. Segui la sezione concorsi di LiveSicilia – LEGGI ANCHE Super concorso nazionale: 2.293 posti BANDI

Candidature fino alle ore 23.59 di venerdì 25 febbraio 2022

Si procede alla pubblicazione degli avvisi pubblicati nella GURS n. 2 del 26 gennaio 2022, relativi alla modifica e riapertura dei termini dei seguenti bandi di concorso:



1) Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l’Impiego della Sicilia approvato con DDG n. 5039 del 23/12/2021 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana– Serie Speciale Concorsi – n. 18 del 29 dicembre 2021), suddivisi per i seguenti profili;

Profilo CPI-AML – Analista del mercato del lavoro

Profilo CPI-SAM – Specialista amministrativo contabile

Profilo CPI-SIS – Specialista informatico statistico

Profilo CPI-SML – Specialista mercato e servizi lavoro



2) Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 487 unità di personale a tempo pieno ed indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l’Impiego della Sicilia approvato con D.D.G. n. 5040 del 23/12/2021 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana- Serie Speciale Concorsi – n. 18 del 29 dicembre 2021), suddivisi per i seguenti profili;

Profilo CPI-IAC – Istruttore amministrativo contabile

Profilo CPI-OML – Istruttore – Operatore mercato del lavoro

3) Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 88 unità di personale di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il ricambio generazionale nell’Amministrazione regionale approvato con D.D.G. n. 5041 del 23/12/2021 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana– Serie Speciale Concorsi – n. 18 del 29 dicembre 2021), suddivisi per i seguenti profili;

Profilo RAF-AMM – Funzionario Amministrativo

Profilo RAF-AVV – Funzionario Avvocato

Profilo RAF-COG – Funzionario di controllo di gestione

Profilo RAF-EFI – Funzionario economico finanziario

Profilo RAF-SIT – Funzionario sistemi informativi e tecnologie

Profilo RAF-TEC – Funzionario tecnico (Ambiti: Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali; sviluppo produttivo e promozione del territorio; pianificazione e assetto territoriale)

4) Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 12 unità di personale di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il ricambio generazionale nell’Amministrazione regionale approvato con D.D.G. n. 5042 del 23/12/2021 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana- Serie Speciale Concorsi – n. 18 del 29 dicembre 2021 link), per il profilo;

RAF-AGR – Funzionario tecnico (Ambito tutela del territorio e sviluppo rurale)



Il termine per l’invio delle candidature è posto alle ore 23.59 di venerdì 25 febbraio 2022.

Le domande di ammissioni ai suindicati concorsi devono essere presentate esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema “Step-One 2019”, raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo https://www.ripam.cloud