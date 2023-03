Sicilia, Damante(M5S): “36 milioni persi per la sciatteria del governo”

La senatrice ha predisposto un'interrogazione.

ROMA – “Trentasei milioni di euro in fumo oggi e chissà quanti ettari di bosco e vegetazione in fumo domani per gli errori nel bando antincendi della regione”. Questo l’amaro commento della senatrice Damante del M5s dopo la cancellazione del finanziamento del progetto di sorveglianza antincendi della regione siciliana a causa di irregolarità nell’affidamento dell’appalto. “È l’ennesima- continua la senatrice che ha già predisposto un’interrogazione- occasione persa dalla regione, l’ennesimo scempio di risorse. E Purtroppo non sarà l’ultimo. Sciatteria e manifesta incapacità sono il marchio di fabbrica dei governi Musumeci e Schifani. Sciatteria pagata, come al solito, dai siciliani e dalle siciliane”