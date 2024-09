Sicilia, ecco la mappa della sanità: tutti i nuovi direttori NOMI

Numerosi gli spostamenti da una provincia all'altra e le designazioni dell'ultimo minuto

PALERMO – L’ultimatum del governatore Renato Schifani è stato rispettato: i manager hanno nominato i nuovi direttori delle aziende sanitarie. Numerosi gli spostamenti da una provincia all’altra e le designazioni dell’ultimo minuto. Restano alcuni mal di pancia. Ecco la nuova mappa della sanità regionale con tutti i nomi.

Palermo

Daniela Faraoni (ritenuta in quota Forza Italia) all’Asp di Palermo, ha nominato come direttore sanitario Antonino Levita (sarebbe gradito alla Lega), ex direttore sanitario del San Martino di Messina e Ignazio Del Campo (col sostegno di FI), responsabile del controllo di gestione del Policlinico di Catania.

Walter Messina (sarebbe sostenuto da FdI), manager dell’Arnas “Civico”, ha scelto come direttore sanitario Domenico Cipolla (sarebbe gradito a FdI e FI), attuale primario del pronto soccorso dell’Ospedale dei Bambini. A lungo è circolato per la riconferma il nome di Gaetano Buccheri, ritenuto vicino ad ambienti di Forza Italia. Il direttore amministrativo è Vincenzo Barone.

Ospedale Villa Sofia – Cervello. Il manager Roberto Colletti (sarebbe sostenuto da Dc) ha confermato direttore sanitario Aroldo Rizzo (sarebbe gradito a Edy Tamajo e anche alla Dc) e scelto Alessandro Mazzara (ritenuto vicino alla Dc) come direttore amministrativo.

Al Policlinico Paolo Giaccone la manager Maria Grazia Furnari, già commissario Covid di Messina, nominata come tecnico dal governo Musumeci, ha confermato Sergio Consagra alla direzione amministrativa, già direttore Risorse umane dell’Asp di Palermo e nominato Alberto Firenze, già direttore del Controllo di Gestione e commissario dell’emergenza Covid.

Catania

A Catania si è consumato lo scacco all’ex governatore Raffaele Lombardo. L’Asp è guidata da Giuseppe Laganga Senzio (sarebbe sostenuto dalla Lega), ha nominato Tamara Civello, ritenuta “in quota” Forza Italia e Giuseppe Reina, chirurgo ritenuto vicino all’ala musumeciana di Fratelli d’Italia.

Ospedale Cannizzaro, Salvatore Giuffrida è ritenuto molto vicino a Giorgia Meloni, i direttori nominati sono Monica Castro (sarebbe vicina a Sammartino) e Diana Cinà, per la quale avrebbe tifato Marco Falcone di Forza Italia.

I Garibaldi è guidato dal dg Giuseppe Giammanco (sarebbe sostenuto da FI), che ha designato Mauro Sapienza (ritenuto vicino al presidente dell’Ars Gaetano Galvagno) e confermato l’uscente direttore amministrativo Giovanni Annino.

Al Policlinico le designazioni sono in sospeso. Il manager è Gaetano Sirna, nel passato sostenuto da Mpa e anche da ambienti di FdI. Il direttore amministrativo Rosario Fresta andrà in pensione tra pochi mesi. Il direttore sanitario è ancora in sella, Antonio Lazzara, ritenuto nel passato vicino a Lombardo.

Messina

Giuseppe Cuccì (sarebbe in quota FdI) all’Asp di Messina, ha nominato Giuseppe Trimarchi direttore sanitario e Giancarlo Niutta direttore amministrativo.

Catena Di Blasi del Papardo (ritenuta vicina ad ambienti Mpa), ha scelto Vincenzo Manzi direttore amministrativo e Paolo Cardia, già direttore dell’ospedale di Taormina, come direttore sanitario.

Maurizio Lanza (si dice sia sostenuto da Forza Italia), un passato in Fiat e direttore generale del comune di Catania oltre che manager dell’Asp etnea, ma scelto anche dal governo Crocetta, oggi guida l’Ircss Bonino Pulejo: conferma Felicita Crupi direttrice amministrativa e Giacomo Nicocia ha preso il posto di Pippo Rao, come direttore sanitario.

Policlinico di Messina, Giorgio Giulio Santonocito (sarebbe in quota Lega) ha confermato Elvira Amata (direttrice amministrativa) e Giuseppe Murolo (direttore sanitario).

Enna

Mario Carmelo Zappia (sarebbe sostenuto dalla Dc) all’Asp di Enna conferma Emanuele Cassarà fino a scadenza di mandato e Sabrina Cillia direttrice amministrativa. Si tratta del nome che circolava per l’Asp di Catania, in quota Mpa.

Siracusa

A Siracusa Alessandro Caltagirone guida l’Asp, ritenuto in quota Forza Italia, è stato a Caltanissetta direttore generale e aveva retto il Policlinico di Palermo prima della nomina di Salvatore Iacolino nel 2022. Caltagirone ha nominato Salvatore Madonia direttore sanitario, il direttore amministrativo Salvatore Lombardo è in scadenza di mandato, ma nel 2025.

Ragusa

L’avvicendamento ai vertici dell’Asp è avvenuto tempo fa. Giuseppe Drago (sarebbe sostenuto da FdI) all’Asp di Ragusa aveva preso il posto di Gaetano Sirna nel 2022 ed è stato confermato nel giugno 2024 dopo un periodo da commissario. Drago ha nominato Sara Lanza come direttore sanitario e Massimo Cicero amministrativo.

Agrigento

Giuseppe Capodieci (sarebbe sostenuto da Forza Italia, ma gradito anche a Roberto Di Mauro, Mpa) all’Asp di Agrigento ha nominato Raffaele Elia direttore sanitario e Alessandro Pucci (sarebbe vicino a FdI), già all’Ismett di Palermo, direttore amministrativo. Tra le contese la nomina di Ennio Ciotta, in quota Dc alla direzione sanitaria alla quale si sarebbe opposto Di Mauro.

Trapani

A Trapani il manager Asp è Ferdinando Croce ritenuto molto vicino all’ex assessore alla Salute Ruggero Razza. Tensione tra le anime di Fratelli d’Italia e l’assessore salviniano Mimmo Turano, il nuovo direttore sanitario è Gaetano Migliazzo (sarebbe gradito a meloniani e Dc), già direttore degli ospedali riuniti di Sciacca.

Caltanissetta

Salvatore Lucio Ficarra (sarebbe sostenuto da FdI) all’Asp di Caltanissetta conferma Luciano Fiorella direttore sanitario e porta con sé da Siracusa Salvatore Lombardo (in scadenza di mandato) come direttore amministrativo.