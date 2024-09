Asp Siracusa, Madonia confermato direttore sanitario

A stabilirlo il direttore generale Caltagirone con una delibera

SIRACUSA – Salvatore Madonia (foto in basso) continuerà per il prossimo triennio a svolgere nell’Asp di Siracusa le funzioni di direttore sanitario. La conferma, arrivata dal direttore generale dell’Asp di Siracusa Alessandro Caltagirone, è nella delibera n. 0343 del 2 settembre 2024.

Caltagirone: “Ha dimostrato qualità umane e professionali”

“Il dottore Madonia – dichiara il direttore generale dell’Asp di Siracusa Alessandro Caltagirone – ha dimostrato tutte quelle qualità umane e professionali di cui l’Azienda ha bisogno e l’ho confermato nel suo ruolo anche in considerazione della sua comprovata conoscenza della realtà e delle esigenze del territorio siracusano. Ha inoltre dimostrato di condividere la mia vision di trasparenza e legalità e la sua presenza mi consentirà di proseguire nel programma avviato e di raggiungere i risultati che mi sono prefissato sin dall’inizio del mio mandato nell’interesse di questo territorio”.

Madonia: “Da parte ma massimo impegno”

“Ringrazio il direttore generale Caltagirone per la fiducia accordatami – dichiara il direttore sanitario Salvatore Madonia -. Il mio incarico in questa Azienda proseguirà con la certezza che profonderò il massimo impegno all’insegna della più proficua collaborazione e sinergia, con professionalità e spirito di servizio, portando avanti la nuova programmazione che il direttore generale ha avviato per offrire alla popolazione servizi sanitari sempre più efficienti ed innovativi, al passo con i tempi e con i bisogni espressi dalla popolazione”.

In atto la Direzione amministrativa resta affidata a Salvatore Lombardo attualmente in carica con contratto vigente sino al 2025.