Sicilia Express: la Regione chiarisce sul ritardo nell’apertura delle vendite

Il servizio di biglietteria è gestito da FS Treni Turistici Italiani

PALERMO – In merito al posticipo dell’apertura delle vendite dei biglietti del servizio Sicilia Express, spostate dal 13 al 16 dicembre, la Regione Siciliana precisa di non avere alcuna responsabilità diretta nel disallineamento tecnico dei sistemi di vendita che ha reso necessario lo slittamento dell’avvio delle prenotazioni. Il servizio di biglietteria e le relative piattaforme informatiche sono gestiti direttamente da FS Treni Turistici Italiani, che ha comunicato il rinvio per motivi esclusivamente operativi, al fine di garantire la correttezza e la sicurezza delle prenotazioni. La Regione è stata tempestivamente informata dell’accaduto e ha seguito l’evolversi della situazione e il Gabinetto dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità è rimasto in costante contatto con gli operatori coinvolti per ridurre al minimo i tempi.

Dal Gabinetto dell’Assessorato Infrastrutture fanno sapere che si comprende il disagio e l’incertezza manifestati da molti cittadini, in particolare dagli studenti e dai lavoratori fuori sede che desiderano rientrare in Sicilia per le festività natalizie. Allo stesso tempo, l’Amministrazione regionale conferma la bontà e il valore dell’iniziativa Sicilia Express, fortemente voluta per offrire un’opportunità concreta di rientro a costi calmierati, con biglietti a prezzi significativamente inferiori rispetto alle tariffe di mercato nel periodo natalizio.

Un progetto che rappresenta un segnale concreto di vicinanza ai siciliani che vivono e studiano fuori dall’Isola. La Regione continuerà a sostenere iniziative di questo tipo e a lavorare affinché il servizio possa essere migliorato e replicato, anche alla luce dell’elevata domanda registrata, con l’obiettivo di rendere la mobilità da e per la Sicilia sempre più accessibile, equa e programmabile.