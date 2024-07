Le conseguenze mortali nel Messinese

MILAZZO (MESSINA)- Tragico il bilancio sulle strade siciliane. Due incidenti, entrambi nel Messinese, hanno provocato conseguenze pesanti.

La morte di un ventiseienne

Nelle prime ore della mattina, intorno alle 4, un tragico incidente stradale ha sconvolto la città di Milazzo. Un ragazzo di ventisei anni, A.S., ha perso la vita in un incidente autonomo avvenuto al semaforo di San Giovanni, sull’asse viario poco prima di piazza XXV Aprile.

Il giovane, di ritorno a casa dopo una serata trascorsa con amici in un noto lido della zona, ha perso il controllo della sua moto, andando a sbattere violentemente contro un palo dell’illuminazione pubblica. L’impatto è stato fatale: il ragazzo è stato sbalzato sull’asfalto mentre la moto è scivolata in avanti per diversi metri.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. Anche i Carabinieri sono giunti sul posto.

Un’ambulanza del 118 è accorsa per prestare soccorso, ma purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare: il personale medico ha potuto solo constatarne il decesso, avvenuto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.

Un’altra vittima allo svincolo

Un altro tragico incidente stradale è avvenuto oggi sulla A/20 Messina-Palermo, nel tratto tra Barcellona e Milazzo, in prossimità dell’area di servizio di Olivarella, in direzione Palermo-Messina. Il bilancio dell’incidente è ancora tragico: un uomo di 47 anni ha perso la vita e un’altra persona è rimasta gravemente ferita.

Sul luogo sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, insieme al personale sanitario con un’ambulanza e l’elisoccorso. La gravità della situazione ha richiesto il rapido intervento dell’elisoccorso per garantire il trasporto urgente del ferito grave verso la struttura ospedaliera più vicina.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Le autorità stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto e determinare le cause che hanno portato al tragico evento.

La chiusura temporanea del tratto autostradale ha causato disagi al traffico, con lunghe code che si sono formate in entrambe le direzioni. Gli automobilisti sono stati invitati a seguire percorsi alternativi per evitare ulteriori congestionamenti e permettere ai soccorritori di operare senza impedimenti.