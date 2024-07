Milazzo, moto contro un palo: nell’incidente muore un 26enne

Inutili i soccorsi

MILAZZO (MESSINA) – Tragico incidente nella notte tra giovedì e venerdì a Milazzo, in provincia di Messina, costato la vita a un giovane di ventisei anni, A.S. La vittima, che era in sella alla sua moto, ha perso il controllo del veicolo per cause ancora in corso di accertamento, schiantandosi contro un palo.

L’incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino, nei pressi del semaforo di San Giovanni, poco prima di piazza XXV Aprile. Secondo una prima ricostruzione della polizia, il giovane stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa in compagnia di amici. Per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo, finendo contro il palo con un impatto violento e fatale.

Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario giunto sul luogo con un’ambulanza, per il ventiseienne non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno tentato disperatamente di salvargli la vita, ma purtroppo ogni sforzo è risultato vano.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per cercare di ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Al momento, le autorità stanno indagando per comprendere le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo, non escludendo alcuna ipotesi.

SEGUI TUTTE LE NOTIZI DI MESSINA E PROVINCIA