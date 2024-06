Il bollettino, eccezioni in tre città

PALERMO – La Protezione civile regionale ha diramato per domani lo stato di preallerta arancione per il rischio incendi in Sicilia.

Sicilia, preallerta arancione

Il livello di pericolosità per incendi è medio per tutte le province, ad eccezione di Messina, Palermo e Trapani dove risulta basso.