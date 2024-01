Dal Nord Europa arrivano pioggia e freddo in Sicilia: le previsioni

Brusco cambiamento delle condizioni climatiche

Dal Nord Europa arriva una massa di aria fredda sull’Italia. Anche in Sicilia si vedranno gli effetti. Piogge e temporali oggi, sabato 20 gennaio, soprattutto sulle zone settentrionali e sul versante ionico. Possibili rovesci anche sulle province di Palermo e Messina. In serata peggioramento anche nel Catanese. Andrà meglio in provincia di Agrigento.

Una condizione climatica che si ripeterà anche domenica, 21 gennaio, quando le piogge arriveranno anche nel Siracusano e nel Ragusano. Ci sarà un netto calo delle temperature. Le minime si attestano fra 5 e 8 gradi. Le massime fra 11 e 13.