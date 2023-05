Il meteo in Sicilia: ora sì che è primavera

Picchi di temperature. La mappa delle città

Sarà un fine settimana primaverile in tuta la Sicilia. Merito dell’alta pressione che abbraccia la Regione. Sole, tempo stabile e temperature miti ovunque. Qualche nube sparsa sul litorale ionico e nelle zone interne. Stesse previsioni anche per domenica e per l’inizio della nuova settimana. Insomma, la primavera è davvero arrivata in Sicilia dopo settimane di tempo instabile.

Stazionarie le temperature massime con punte estive: 27 gradi ad Agrigento, 23 a Caltanissetta, 25 a Catania, 19 ad Enna, 24 a Messina, 23 a Palermo, 23 a Ragusa, 25 a Siracusa, 20 a Trapani.