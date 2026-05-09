Sicilia Queer Filmfest a Palermo, Francesca Comencini tra gli ospiti

PALERMO – Torna a Palermo il Sicilia Queer Filmfest, giunto alla sedicesima edizione, in programma dal 25 al 31 maggio al cinema De Seta e negli spazi dei Cantieri culturali alla Zisa.
Il festival proporrà oltre 80 film con l’obiettivo di offrire una proposta cinematografica indipendente e sperimentale, dando spazio anche ai giovani talenti del cinema queer italiano attraverso il progetto “Under Queer”, in calendario il 23 e 24 maggio.
Tra gli ospiti annunciati figurano Francesca Comencini, Iaia Forte e i registi canadesi Bruce LaBruce e Louise Weard.
L’apertura ufficiale è prevista domenica 25 maggio con l’anteprima nazionale di Teenage Sex and Death at Camp Miasma di Jane Schoenbrun, presentato dopo il passaggio alla sezione “Un certain regard” del Festival di Cannes.
Il programma include anche incontri, performance e progetti artistici multidisciplinari, con iniziative realizzate in collaborazione con istituzioni culturali internazionali.
La sezione competitiva “Nuove Visioni” ospiterà 13 titoli provenienti da diversi Paesi, tra cortometraggi e lungometraggi, che esplorano linguaggi e generi cinematografici differenti, dall’horror alla commedia fino al dramma.