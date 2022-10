Sicilia, scambio di consegne Musumeci-Schifani: cosa hanno detto

Passaggio di consegne con Nello Musumeci

Il governatore della Sicilia Renato Schifani si è insediato a Palazzo d’Orleans, sede della Presidenza della Regione, nel corso della tradizionale cerimonia del passaggio di consegne con Nello Musumeci. Tra i presenti anche la signora Franca, moglie di Schifani.

“E’ il momento del commiato e del passaggio di consegne a Renato Schifani la cui candidatura ha subito ricevuto la condivisione della leader del mio partito Giorgia Meloni, del presidente Ignazio La Russa e del sottoscritto. I ringraziamenti non possono che andare innanzitutto alle forze politiche che in questo cinque anni hanno seguito e sostenuto la mia attività di governo; un governo stabile, che non ha dovuto cambiare assessori tranne 4 per questioni fisiologiche, che non ha subito mai un giorno di crisi”. Così Nello Musumeci parlando alla cerimonia di passaggio di consegne al presidente della Regione Renato Schifani. “Un grazie anche all’opposizione che ha esercitato la propria funzione con particolare passione come è giusto che sia in democrazia, grazie agli assessori del mio governo – ha aggiunto – Abbiamo tenuto lobbisti, affaristi e mafiosi fuori dal Palazzo d’Orleans e fuori dai palazzi degli assessorati. Non sarebbe stato possibile il consuntivo offerto al giudizio dei siciliani se non avessimo avuto la condivisione di tutti i dipendenti dell’amministrazione regionale. Ringrazio i direttori generali e i diretti collaboratori del mio ufficio di gabinetto e di segreteria, il personale della polizia di Stato delle scorte. Ringrazio il segretario generale, Maria Mattarella, i giornalisti”.

“Mi permetto di indicare solo alcune delle opere prioritarie che abbiamo avviato ma che aspettano di essere portate avanti: i due termovalorizzatori, l’Ismett 2 e il Centro congressi di Palermo con 4 mila posti a sedere per inserire la Sicilia nel circuito del turismo congressuale”. Lo ha detto Nello Musumeci rivolgendosi al presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, parlando alla cerimonia per il passaggio di consegne.

“Lascio una Regione con le carte in regole, in cinque anni abbiamo compiuto un lavoro straordinario mettendo nel conto anche due anni di terribile pandemia. Nessun altro, non è superbia ma un sereno giudizio, in questo contesto e con queste risorse umane e strumentali avrebbe potuto fare di più. questa è la Regione che con grande piacere passa a un presidente di grande credibilità istituzionale che viene da una qualificata e riconosciuta competenza per la guida di Palazzo Madama, come Schifani”. Così Nello Musumeci passando le consegne al presidente della Regione siciliana, Renato Schifani.

“Mi hai lasciato in eredità due richiami e raccomandazioni che stanno dentro la mia mente: non accettare mai accordi al ribasso, e ti garantisco, lo dico al mio amico Nello, non li accetterò mai. E poi mi sforzerò di essere aperto al dialogo con tutti, con la maggioranza e le opposizioni che intendo incontrare; nulla di precluso con chi sta in Parlamento, se ci saranno delle proposte le valuteremo”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, parlando alla cerimonia d’insediamento, a fianco dell’ex governatore Nello Musumeci.

“Quando ci sarà da decidere non mi farò tirare la giacca, come hai fatto tu Nello”. Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, durante la cerimonia di insediamento a Palazzo d’Orleans, a fianco dell’ex governatore Nello Musumeci.