Ricorso contro il “fantasma del Pd e le omissioni di Barbagallo”

PALERMO – “Mi ritrovo incredibilmente ad essere componente da oltre due anni e sette mesi di un organismo fantasma”, dice l’avvocato Vincenzo Lo Re.

L’organismo a cui fa riferimento è l’Assemblea regionale del Pd. Lo Re non ci sta e ha proposto un ricorso alla Commissione nazionale di garanzia del Partito democratico, denunciando “il comportamento omissivo” del segretario regionale Anthony Barbagallo.

Nel ricorso il penalista, che si muove tra diritto e politica, ricorda che “lo statuto attribuisce all’assemblea regionale l’indirizzo della politica del partito, l’organizzazione e il funzionamento di tutti gli organi dirigenti regionali”.

C’è di più: “L’articolo 16 dello Statuto prevede che l’Assemblea regionale elegga a scrutinio segreto il proprio presidente e che l’Assemblea venga convocata ordinariamente dal suo Presidente almeno una volta ogni tre mesi”.

Ebbene, ecco l’affondo di Lo Re, “ad oggi l’Assemblea non è mai stata convocata, neppure in coincidenza

di importanti appuntamenti elettorali come le elezioni amministrative siciliane (compreso quella a sindaco di Palermo nel maggio 2022) e l’elezione del presidente della Regione Siciliana (settembre 2022). La scelta del programma elettorale, dell’indirizzo politico, delle alleanze per tali importanti appuntamenti elettorali, è stata effettuata in splendida solitudine dalla segreteria regionale o da un ristretto cerchio magico da cui certamente è rimasta esclusa l’assemblea del partito che è l’organo maggiormente rappresentativo degli iscritti e dei territori”.

Eppure “dopo le polemiche seguite alla rottura dell’alleanza elettorale con il Movimento 5 stelle e la pesante sconfitta politica subita dalla onorevole Chinnici il segretario Barbagallo ha pubblicamente dichiarato che avrebbe convocato l’assemblea nel mese di novembre 2022 per un momento di confronto. Ed invece mi ritrovo incredibilmente ad essere componente da oltre due anni e sette mesi di un organismo fantasma”.