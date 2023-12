Siciliacque, on line il nuovo sito: “Una storia lunga 20 anni”

Il colosso del settore idrico lancia la nuova iniziativa

PALERMO – “Siciliacque, il più importante operatore idrico dell’isola, gestore del servizio di sovrambito, ha un nuovo sito internet completamente ripensato nella grafica e nei contenuti per mettere in luce i tratti distintivi e le competenze della società partecipata dalla Regione Siciliana e da Italgas”. Questo quanto si legge in una nota del colosso del settore idrico.

“Condivisione di contenuti”

“Il nuovo portale www.siciliacque.it è dedicato non solo alla comunicazione corporate ma soprattutto alla condivisione di informazioni in grado di restituire agli utenti uno sguardo complessivo sul sistema idrico regionale e alla valorizzazione di una complessa infrastruttura – continua la nota -. Il settore idrico sta affrontando importanti sfide: dalla transizione ecologica alla realizzazione delle opere finanziate con il Pnrr, passando per la progressiva digitalizzazione di impianti e reti che distribuiscono l’acqua”.

“Il nuovo sito internet di Siciliacque si pone l’obiettivo di raccontare in modo semplice ed esaustivo (quindi non solo agli addetti ai lavori e agli stakeholder) i progetti e le attività realizzati dalla società su vari fronti: investimenti, infrastrutture, qualità dell’acqua, energia e sostenibilità ambientale. Già dalla homepage, infatti, i visitatori vengono accolti da un’interfaccia user friendly e da una struttura che rende fluida la navigazione. Il sito – ottimizzato per tutti i dispositivi (smartphone, pc e tablet) – dà ampio risalto alla storia, alla mission, ai valori e ai servizi di Siciliacque con il consueto spazio dedicato alla trasparenza della gestione (bilanci, comunicazioni finanziarie, contratti ecc…) e alle news (comunicati stampa, articoli…); ai bandi di gara, infine, è dedicata un’intera sezione che rimanda a un apposito portale (accessibile da un’area riservata)”.

“Venti anni di storia e identità”

“Il lancio del nuovo sito internet – sottolinea la società – arriva al termine di un percorso biennale in cui c’è stato un cambio di paradigma nella comunicazione aziendale. Nel 2024 Siciliacque compie 20 anni dalla sua costituzione e, anche attraverso questo strumento, vuole affermare un’identità solida, legata a obiettivi definiti e azioni chiare, come quelli in tema di investimenti e sostenibilità ambientale, per rendere sempre più resiliente il servizio idrico di sovrambito e migliora e il benessere delle comunità servite”.