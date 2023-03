SiciliaFiera, punto di riferimento nel mondo dell’expo e della fieristica

2' DI LETTURA

Il successo dell’ultima edizione di Nauta, che ha visto la presenza di oltre 15 mila visitatori, conferma la concretezza e la lungimiranza di chi ha voluto e realizzato SiciliaFiera. Che oggi, a meno di un anno dalla sua inaugurazione, rappresenta già un punto di riferimento per il mondo dell’expo e della fieristica. Come evidenzia il presidente, Nino Di Cavolo, all’indomani del salone nautico che ha acceso nuovamente i riflettori sulla struttura.

“Siamo molto lieti per il successo di Nauta, che ha visto un’edizione rinnovata e ha registrato il 40% di visite in più rispetto all’edizione 2022. 15.000 avventori, grande soddisfazione di espositori italiani e stranieri, e un bel giro di affari con molte imbarcazioni vendute – commenta Di Cavolo. Un exploit in cui la nuova location, Sicilia Fiera, ha certamente giocato la sua parte significativa”.

Il Ministro Nello Musumeci ed il Presidente di SiciliaFiera Nino Di Cavolo

L’evento ha visto la presenza di numerose personalità politiche e del mondo imprenditoriale: “Abbiamo avuto il piacere di accogliere il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci, l’Assessore regionale al Turismo Elvira Amata, l’Assessore all’Agricolutura e vicepresidente Luca Sammartino, l’Onorevole Carlo Auteri – aggiunge Di Cavolo che evidenzia il ruolo di SiciliaFiera non solo a livello regionale e provinciale, come polo di eccellenza per quel che riguarda le esposizioni, ma anche a livello locale. La struttura, realizzata in quella che una volta era l’azienda dei F.lli Costanzo, ha infatti rivitalizzato un territorio caratterizzato, nel recente passato, da abbandono e incuria, restituendolo alla collettività.

“Come polo fieristico riconosciuto a livello nazionale, SiciliaFiera mira a valorizzare non solo manifestazioni fieristiche, congressi ed eventi ma anche e soprattutto contenuti e persone – sottolinea ancora il presidente. L’hub rappresenta a tutti gli effetti un’opportunità di crescita, non solo per chi si muove strettamente al suo interno, ma per tutto il territorio e le attività che gravitano intorno. Uno dei nostri obiettivi è certamente quello di essere volano di sviluppo economico, per il territorio e per le aziende. Adesso abbiamo l’occasione di dare alla nostra Sicilia un respiro nazionale e internazionale avendo la capacità di accogliere, oggi, eventi di questa portata. Dialogo, condivisione, obiettivi comuni – conclude Di Cavolo: questi sono i tratti essenziali di cui è intessuto il nostro progetto”.