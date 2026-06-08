SiciliAmbiente Film Festival, dal 13 luglio a San Vito Lo Capo

La 18esima edizione

PALERMO – SiciliaAmbiente Film Festival, il festival cinematografico incentrato su temi inerenti all’ambiente e ai diritti umani, l’unico in Europa a vantare la collaborazione con Amnesty International e Greenpeance, diventa maggiorenne e annuncia le date della diciottesima edizione, che si svolgerà a San Vito Lo Capo (Trapani) dal 13 al 18 luglio.

La 18esima edizione del SiciliAmbiente Festival

Da questa edizione spiccano le categorie speciali, con una particolare attenzione sui conflitti contemporanei e le loro conseguenze umane e ambientali, su territori poco conosciuti e proposte dai festival partner. Un traguardo importante per il festival, nato per volontà della Demetra produzioni e organizzato e curato da Associazione Culturale Cantiere 7, diretta dal regista pluripremiato Antonio Bellia, che è ancora il direttore artistico del festival.

Un festival che punta inoltre a creare e ampliare reti sociali sui temi cardine della manifestazione, che anche quest’anno si avvale della collaborazione di partner storici come Arpa Sicilia, Legambiente e diverse altre realtà associative presenti sul territorio, tutte unite dall’intento di creare un presidio culturale che sia in grado di formare nuove generazioni di artisti sempre più attente e dedicate ai temi dell’ambiente e della giustizia sociale. E anche quest’anno la manifestazione non arretra di un passo, anzi, rilancia la sua azione, sempre nella stessa ambiziosa direzione, quella di portare il cinema dove non c’è per cambiare quello che c’è.

Non solo un claim, ma una vera e propria dichiarazione d’intenti per il festival che da questa edizione affianca la selezione di cortometraggi, documentari, fiction e animazioni, la SiciliAmbiente Summer School, un laboratorio intensivo sul documentario rivolto a studenti di cinema e professionisti emergenti, che vede la collaborazione di Aamod, Zelig e de Les Ateliers de Varan, celebre scuola di cinema documentario parigina che ha sfornato talenti che si sono misurati sui più grandi palcoscenici di settore, come Cannes, Berlino e Venezia.

La summer school avrà luogo dal 14 al 18 luglio e per chi vuole partecipare, il termine massimo per l’iscrizione è il 10 giugno. Per iscriversi e per ottenere tutte le informazioni necessarie è sufficiente andare sul sito www.festivalsiciliambiente.it.