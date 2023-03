Sicilò in Centro, non solo crudi di pesce e sicilianità: nasce la nuova formula del lounge bar

5' DI LETTURA

Sicilò in Centro si rinnova e torna a proporre alla sua clientela i prelibati crudi di pesce arricchiti dalle rivisitazioni in chiave siciliana. Sicilò vanta tre sedi a Palermo tutte con caratteristiche e tipicità diverse, per andare sempre incontro alle esigenze dei clienti. Sicilò Food&View 360 si trova nella terrazza della Rinascente di Palermo. Sicilò Marina Villa Igiea è all’interno dell’esclusivo porto turistico di Marina Villa Igiea, una location sul mare unica, a servizio dei clienti. Siciilò in Centro si trova invece nel cuore del capoluogo, in Via Messina, un luogo perfetto per un pranzo durante lo shopping o una cena esclusiva, ma anche per incontri di lavoro.

Inoltre, la novità assoluta: Sicilo’ EVENTI & CATERING, che porta a casa tua, o presso la location che preferisci, tutta la raffinatezza e la qualità delle proposte gastronomiche del brand, personalizzando ogni dettaglio di design, mise en place e menu,

Sicilò Food&View 360, la location perfetta per eventi e serate a tema

Sicilò Food&View 360 si trova nella terrazza di Rinascente Palermo che domina via Roma e la Chiesa di San Domenico. Una sala interna ed una esterna che vanta uno dei panorami più suggestivi del capoluogo siciliano con una vista unica e incantevole, un luogo perfetto per organizzare feste private, come lauree o compleanni ed eventi di ogni genere. Il locale offre anche serate a tema con musica dal vivo e Dj set.

“Sicilò Food&View 360 offre una ristorazione per tutti i gusti che spazia dal menù classico ai crudi di pesce sino alla formula aperitivo con i “cotti della tradizione” con assaggi tipici siciliani” spiega lo chef Antonello Compagno. “Ma la grande novità è la proposta del sushi preparato dalla prima sushi lady palermitana, Renata, che accanto a un sushi giapponese tradizionale affianca le sue creazioni coreografiche e sorprendenti all’assaggio” aggiunge lo chef. Altra novità, la Bar Tender Noemi Siragusa, sempre attenta a proporre idee nuove e creative, realizza cocktail in abbinamento al sushi scelto dal cliente. Un’attenzione in più per offrire un’esperienza unica.

Sicilò in Centro: la formula aperitivo con la scelta di crudi, vino o cocktail

Sicilò in Centro, dopo una breve ristrutturazione, ha riaperto con una veste nuova, un ambiente esclusivo, con interni caldi e accoglienti ed esterni fruibili anche in inverno. Una scelta fatta per offrire finalmente ai palermitani e ai turisti uno spazio in cui trascorrere momenti piacevoli. La vera novità? L’aperitivo e il nuovo lounge Bar! Sicilò in Centro offre una formula aperitivo con piatti unici di crudi e cotti accompagnati da un calice di vino o da uno dei deliziosi cocktail preparati dal giovane e talentuoso barman, Giuseppe Alaimo. Accanto ai tradizionali piatti di crudo di pesce locale e appena pescato, si affianca la proposta di quattro tipi di tapas che nascono dalla fantasia dello Chef, Antonello Compagno, dal 2016 alla guida della ristorazione di Sicilò.

Sicilo’ Eventi & Catering

Sicilo’ Eventi & Catering è la nuova proposta per i privati e le aziende, che vogliono affidare a professionisti competenti la gestione completa del catering di eventi come convegni, congressi, matrimoni, ma anche per occasioni d’incontro come coffee break, pranzi a buffet, business lunch, aperitivi, compleanni, lauree. L’offerta è pensata per soddisfare il cliente garantendo elevati standard di servizio e prestando massima attenzione alla qualità delle materie prime, senza mai trascurare il fattore budget.

La proposta di Chef Antonello Compagno, che coniuga la cucina siciliana alla ricerca di innovazione

Chef Antonello Compagno

Quella per la cucina è una passione che lo chef Antonello Compagno coltiva da quando era bambino, e dalla nonna acquisisce la sua prima formazione sulla cucina tipica siciliana. Dopo un periodo di attività presso le “Officine Baronali” con lo chef Giovanni Porretto, dal 2016 Antonello Compagno passa a gestire la ristorazione di Sicilò. Perché scegliere l’offerta di ristorazione di Sicilò in Centro? “Il nostro mood resta quello di sempre – ci spiega lo chef Compagno – pesce fresco e locale, la scelta dei prodotti in base alla stagionalità, tutto preparato seguendo antiche ricette in chiave di siciliana con un tocco di cucina contemporanea. Il nostro cavallo di battaglia è sicuramente il sushi rivisitato in chiave siciliana, ma richiestissima è anche la pasta, oltre ai secondi e ai dessert, gustosi e creativi. Accanto ai crudi inseriamo prodotti rigorosamente di stagione, ad esempio in questo periodo stiamo abbinando al pesce i carciofi e le fave, tutto nostrano”. “Un’attenzione particolare la dedichiamo anche alle cotture, per chi gradisce il cotto proponiamo il nostro pescato preparato con cotture in vaporiera di bamboo o alla griglia” continua lo chef. “Ma non solo pesce, tra le alternative proponiamo anche il maialino cotto a bassa temperatura presentato con senape, miele e riduzione di vino rosso, oppure l’Angus cotto al carbone a bassa temperatura” aggiunge.

L’idea del sushi rivisitato in chiave siciliana

In cosa consiste il vostro sushi rivisto in chiave siciliana? “Nel nostro sushi – racconta ancora chef Compagno – il riso è cotto con foglie di limone e agrumi e il pesce che scegliamo è rigorosamente nostrano. Gli ingredienti sono il gambero rosso di Mazara, quello viola di Santa Flavia, i capperi di Pantelleria, il pomodoro secco. Senza dimenticare il nostro sushi con la frittella (il tradizionale contorno siciliano a base di carciofi, fave e piselli) e quello guarnito con la nostra maionese di piselli” aggiunge. Ma da Sicilò in Centro si possono assaggiare anche primi piatti prelibati sempre a base di pescato del giorno come la Mupa di Lampedusa o la ricciola del tirreno con la quale lo chef prepara un gustoso ragù di ricciola e tartufo.

Immancabile nel menù il Cous cous: “Uno dei piatti più richiesti dai nostri clienti. – sottolinea Antonello Compagno – Lo realizziamo con la semola integrale di Castelvetrano e lo incocciamo a mano. Il brodo poi è realizzato con pesce nobile da zuppa come la gallinella e lo scorfano” conclude.

