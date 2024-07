Sicily by car, finanziamento da Intesa e Cdp per investimenti all’estero

Il presidente Tommaso Dragotto: proseguiamo nel nostro percorso di crescita

PALERMO – Sicily by Car (SBC:IM), società quotata su Euronext Growth Milan tra i principali operatori nel settore dell’autonoleggio leisure a breve e medio termine, ha finalizzato un contratto di finanziamento a medio-lungo termine per un importo massimo di 50 milioni di euro con Intesa Sanpaolo e Cassa depositi e prestiti (CDP) a partecipazione paritetica con garanzia Sace per l’internazionalizzazione.

Grazie alle risorse concesse dalle due istituzioni finanziarie, Sicily by Car potrà espandere le proprie attività produttive e aumentare gli investimenti destinati ad acquisizioni di partecipazioni di controllo in società di tutta Europa, in particolare nella Penisola Iberica e nei Balcani.

Il finanziamento è suddiviso in due diverse linee di credito: una prima linea da 10 milioni di euro, concessa in data odierna, con durata di 36 mesi e rimborso in 6 rate semestrali posticipate ed una seconda linea da 40 milioni di euro con durata di 66 mesi e rimborso in 9 rate semestrali a partire da gennaio 2026, con erogazioni richieste al rispetto di determinate condizioni: fino a 25 milioni di euro successivamente alla pubblicazione del bilancio consolidato intermedio al 30 giugno 2024 che evidenzi il buon andamento societario e fino a 15 milioni di euro successivamente alla pubblicazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 sempre a condizione del buon andamento societario.

Entrambe le linee di finanziamento sono a tasso variabile ed hanno come indice di riferimento l’Euribor a 6 mesi.

Tommaso Dragotto, Presidente della Sicily by Car dichiara: “Questo finanziamento offre a Sicily by Car

significative risorse per proseguire il proprio percorso di crescita sui mercati esteri mirato ad ampliare la

propria offerta. Proseguiremo, con la certezza di un’importante solidità finanziaria, la nostra espansione

in Europa: che sia con ingresso greenfield, attraverso partnership commerciali o tramite acquisizione di

società attive nel medesimo campo, il progetto di internazionalizzazione è in pieno svolgimento con la

garanzia di rilevanti risorse da investire secondo le opportunità individuate”.

Financial advisor di Sicily by Car è il dottor Sergio Magazzù, equity partner di MD Associati.