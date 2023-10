Sicily by Car: leader nel settore dell’autonoleggio

2' DI LETTURA

Sicily by Car è stata fondata nel 1963 da Tommaso Dragotto, che ha iniziato la propria scommessa imprenditoriale con un parco auto costituito da una Fiat 1300, una Fiat 1100 e due Fiat 500. La compagnia è leader nel settore dell’autonoleggio e brand di eccellenza, in grado di competere con i principali player globali per qualità del servizio, dimensionamento della flotta e presenza geografica.

Sicily by Car vanta una rete in Italia di oltre 50 uffici, con presidio negli aeroporti nazionali e internazionali e presenza capillare nelle città a maggiore vocazione turistica. Negli anni la società ha varcato i confini nazionali, insediandosi in Albania, Malta, Francia, Austria, Polonia e Montenegro, in forza di accordi con partner strategici.

L’impegno verso la sostenibilità ambientale

Sicily by Car è Compagnia pioneristica del green mobility. Orientata a soddisfare le esigenze di un mercato in continua trasformazione e ad offrire soluzioni innovative, la compagnia propone un’offerta sempre più diversificata, in linea con i nuovi scenari di trasporto e dell’evoluzione urbana.

La flotta della Compagnia, che vanta capitale interamente italiano, ha saputo soddisfare nel tempo ogni differente esigenza di mobilità ed oggi, ancora una volta, si distingue per l’attenzione alla crescente richiesta di un trasporto eco friendly, in linea con le nuove strategie urbane di sostenibilità ambientale low carbon.

È per questo motivo che Sicily by car ha deciso di presidiare da protagonista le nuove tendenze di trasporto ed affermare la propria leadership nel settore autonoleggio a breve e medio termine sia B2C, che B2B.

Non solo, quindi, autovetture endotermiche ma anche auto 100% elettriche. La vera novità è l’immissione in flotta dei mezzi da lavoro, un’apertura al mercato B2B con un furgone a ricarica 100% elettrica con alte prestazioni di mobilità.

SBCplus: nuovo servizio di noleggio a tariffa mensile

“SBCPLUS PLURIMENSILE 6-12 MESI” è il nuovo servizio dedicato a tutti i clienti (privati e aziendali) e attivo su tutto il territorio nazionale. SBCplus è un servizio di noleggio a tariffa mensile e prevede un canone fisso addebitato ogni mese in base all’opzione tariffaria selezionata, alla categoria del veicolo scelto, ad eventuali extra aggiunti e alla durata del contratto.

L’offerta economica prevede due diverse tariffe: da 6 a 9 mesi oppure da 10 a 12 mesi. SBCplus consente di prenotare e usufruire dei veicoli appartenenti ad una car fleet dedicata che potrà essere opzionata dal cliente in qualsiasi periodo dell’anno solare e che è soggetta a conferma e disponibilità.