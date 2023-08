Siculiana, progetto in ritardo: tecnici non dovranno essere pagati

L'ha stabilito la corte di appello che ha respinto il ricorso

PALERMO – I giudici della corte di appello di Palermo hanno respinto il ricorso di due progettisti che avevano chiesto di essere pagati per la realizzazione del piano particolareggiato del centro storico comunale di Siculiana, comune di provincia di Agrigento.

I due tecnici avevano chiesto circa 80 mila euro dopo avere presentato il progetto, che però è arrivato oltre il termine previsto dal contratto di 12 mesi.

Secondo i professionisti, la colpa del ritardo era da imputare all’amministrazione comunale che aveva consegnato non in tempo tutta la documentazione necessaria per redigere l’elaborato.

I due tecnici hanno presentato un decreto ingiuntivo che era stato respinto dai giudici del tribunale di Agrigento.

I due professionisti hanno presentato appello. Il comune di Siculiana assistito dall’avvocato Girolamo Rubino si è opposto al pagamento. I giudici di appello condividendo le tesi del legale hanno rigettato l’appello confermando la decisione di primo grado.