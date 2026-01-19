 Sicurezza, nel 2025 in calo omicidi e femminicidi
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Sicurezza, nel 2025 in calo omicidi e femminicidi

1 min di lettura

ROMA (ITALPRESS) – In base ai dati del Ministero dell’Interno emerge che nel corso del 2025 gli omicidi (tutti i casi di assassinio volontario indipendentemente dal genere della vittima) sono calati complessivamente del 15%, passando dai 335 del 2024 ai 286 dell’anno appena concluso, il numero più basso dell’ultimo decennio.

I dati del Viminale indicano che la flessione riguarda in particolare la fattispecie specifica dei femminicidi, diminuiti del 18% nel 2025 rispetto al 2024. Sono state infatti 97 le donne assassinate lo scorso anno rispetto alle 118 del 2024, alle 120 nel 2023 e alle 130 del 2022.

Tra le 97 vittime del 2025 si segnala che 85 sono state uccise per mano di un soggetto riconducibile all’ambito familiare-affettivo, una casistica che segna un -16% rispetto al 2024.

– Foto ufficio stampa Ministero dell’Interno –

(ITALPRESS).

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI