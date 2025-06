Sicurezza rider, incontro in Prefettura: “Denunciate le continue aggressioni”

"Ci auguriamo si mettano in campo azioni concrete"

PALERMO – La sicurezza dei rider al centro di un incontro che si è svolto questo pomeriggio in modalità telematica con la Prefettura. Un incontro fortemente voluto dalla Cgil di Palermo, assieme alla Filt Cgil Palermo e Nidil Cgil Palermo, le categorie che seguono più direttamente questi lavoratori e che da tempo denunciano che il modello imposto dalle piattaforme di delivery non è più compatibile con i diritti, le tutele e la sicurezza dei lavoratori.

“Esprimiamo soddisfazione per la sensibilità dimostrata dalla prefettura di Palermo sul tema della sicurezza di questi lavoratori”, dichiarano Dario Fazzese, Francesco Brugnone e Olga Giunta, rispettivamente segretari di Cgil Palermo, Nidil Palermo e Filt Palermo.

“L’occasione è servita a denunciare le continue aggressioni a danno dei lavoratori e la consequenziale preoccupazione che i rider questi vivono ogni giorno, che è anche una fotografia più ampia dello stato che attraversa la città di Palermo tutta e sul problema, sempre più concreto e preoccupante, di una degenerazione del tessuto culturale e sociale più in generale. Quello che ci auguriamo è che si mettano in campo azioni concrete in termini di infrastrutture, a partire da strade più sicure e parcheggi dedicati, e di controllo del territorio da parte delle istituzioni e delle forze dell’ordine, per restituire sicurezza e garanzie alle tante persone che oggi vivono di questa attività”.