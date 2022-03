Sicurezza: Uilpa e Usip, stabilizzare 30 precari di Catania

L'appello al Ministero dell'Interno

“A Catania, più che altrove, c’è bisogno di risorse umane per la sicurezza. E di risorse a tempo pieno. Per questo rilanciamo con forza l’appello dei segretari di Uilpa e Usip perché nelle strutture del ministero dell’Interno vengano stabilizzati i precari, tra questi 30 lavoratrici e lavoratori in servizio nella nostra provincia come personale civile. Oggi, invece, risulta a rischio persino il rinnovo dei loro contratti”. Lo affermano in una nota i segretari provinciali di Uilpa e Usip di Catania Armando Algozzino e Alessio Poidomani, che fanno proprio il documento sottoscritto dai leader nazionali Sandro Colombi e Vittorio Costantini, sottolineando come “ormai da troppo tempo il lavoro precario sia diventato un modo per sopperire ad esigenze lavorative cosiddette temporanee ma che in realtà di temporaneo non hanno proprio nulla”.