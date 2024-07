Sigonella, siglato il contratto: due anni per installare il nuovo radar

La base gestisce anche il traffico aereo di Fontanarossa

CATANIA – Un nuovo radar per la sorveglianza del traffico aereo sarà installato nella base militare di Sigonella. Lo rende noto l’Enav, Ente nazionale assistenza al volo. L’azienda ha ricevuto mandato dallo Stato maggiore dell’aeronautica e ha sottoscritto un contratto con Teledife, la Direzione Informatica Telematica e Tecnologie Avanzate del Ministero della Difesa.

Il progetto, che prevede la fornitura, l’installazione e la messa in esercizio del nuovo radar, sarà realizzato da un raggruppamento temporaneo di Imprese a guida Enav con Techno Sky, società del Gruppo Enav responsabile della gestione e della manutenzione hardware/software di impianti e sistemi utilizzati per la gestione del traffico aereo e Leonardo.

Sotto il Comando Aeroporto di Sigonella, l’Aeronautica Militare fornisce il supporto operativo, tecnico e logistico agli enti e reparti schierati o in transito sulla base aerea, tra cui anche la Naval Air Station della Marina statunitense, assicurando i servizi per lo svolgimento delle attività di volo.

Dalla base aerea di Sigonella l’Aeronautica militare gestisce anche la fase di avvicinamento e allontanamento per i voli civili che operano sull’aeroporto di Catania Fontanarossa, con circa 70 mila movimenti l’anno coordinati attraverso la torre di controllo di Enav. Il nuovo radar – sottolinea l’Enav – è quindi strategico sia per le attività di natura militare che civile.

Sigonella, i dettagli del contratto

Il contratto, della durata di due anni, è stato sottoscritto dall’amministratore delegato del gruppo Enav Pasqualino Monti e dal direttore di Teledife, il Tenente Generale del Corpo degli Ingegneri dell’Esercito Italiano Angelo Gervasio. L’accordo prevede la fornitura del nuovo radar e degli apparati della sala che ospiterà i controllori di volo.

È inoltre previsto l’ammodernamento della sala radar e il rifacimento completo degli impianti afferenti. Leonardo fornirà il radar ATC primario della Famiglia ATCR-33S Next Generation e quello secondario SIR-S/I.

Per minimizzare l’impatto operativo durante l’esecuzione dei lavori sarà messa a disposizione una sala di controllo trasportabile da cui i controllori del traffico aereo di Sigonella potranno operare senza interruzioni del servizio.

“Fare sistema per la modernizzazione”

“Questo contratto – ha affermato l’ amministratore delegato Enav Pasqualino Monti – rappresenta la capacità delle imprese e delle istituzioni italiane di fare sistema per la modernizzazione del Paese nello sviluppo tecnologico delle infrastrutture e dei sistemi di gestione del traffico aereo sia a difesa dei confini nazionali che per garantire l’efficienza dei voli civili”.

“Dopo i contratti con Repubblica Dominicana e Tunisia di qualche settimana fa – prosegue Monti – questa ultima commessa è la conferma che la nuova strategia che stiamo portando avanti per far crescere le attività sul mercato non regolamentato sta dando risultati concreti. Siamo confidenti di raggiungere tutti gli obiettivi comunicati al mercato pochi mesi fa”.