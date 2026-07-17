Silvio Baldini, il lutto atroce: è morta la figlia Valentina

Aveva trent'anni

Lutto atroce per una famiglia. E’ morta Valentina Baldini, figlia di Silvio, Ct dell’Italia, commissario tecnico della Nazionale Under 21 e già allenatore del Palermo e del Catania. Aveva trent’anni. La notizia, pubblicata dal ‘Corriere dello Sport’, è stata rilanciata dai principali quotidiani nazionali.

Valentina Baldini, affetta dalla nascita da una grave tetraparesi spastica, era una presenza amorevole, forte, meravigliosa, per suo padre e sua madre, per la sua famiglia, una fonte di ispirazione per tutti. LiveSicilia.it abbraccia Silvio e i suoi familiari, con quanti soffrono, con tutto il cuore.