Stop al Rdc, il sindaco di Marsala: “Siamo preoccupati”

Parla Massimo Grillo dopo la sospensione del Reddito di cittadinanza

1' DI LETTURA

MARSALA (TP) – Da domani, martedì 1 agosto, stop al Reddito di cittadinanza (Rdc). A Marsala, come nel resto della Sicilia e d’Italia, sono tantissimi i percettori di questo sostentamento economico che si troveranno senza sussidio economico.

“Siamo preoccupati per quanto sta accadendo”, dicono il sindaco di Marsala, in provincia di Trapani, Massimo Grillo e la sua vice, Valentina Piraino, assessore alle politiche sociali. “Da parte nostra stiamo facendo quel che è possibile col settore politiche sociali per sfruttare tutte le possibilità di aiuto economico in favore dei più bisognosi, siamo nel contempo fiduciosi sull’attenzione che lo stesso governo riserverà agli ex percettori del reddito di cittadinanza. E’ chiaro comunque che il grande problema dovrà essere risolto a livello centrale”, aggiungono Grillo e Piraino.

“Stiamo promuovendo una ricognizione con i Centri per l’impiego al fine di avere contezza dell’effettiva ricaduta della legge sul nostro territorio. Già da mercoledì prossimo sarà attivato negli uffici dei servizi sociali uno sportello informativo per quanti hanno ricevuto il messaggio di sospensione del RdC dall’Inps e hanno, dunque, bisogno di informazioni e supporto sulle procedure da seguire emanate dal governo”, concludono.