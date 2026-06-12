Ospiti dell'università grazie a due borse di studio

Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha incontrato venerdì 12 giugno a Palazzo Palagonia due studenti provenienti dalla Striscia di Gaza che stanno proseguendo il proprio percorso universitario nel capoluogo siciliano grazie a due borse di studio assegnate dall’Università degli Studi di Palermo.

Si tratta di Yousef Asqool e Kholoud Abudaqqa, iscritti rispettivamente ai corsi di Tourism Systems e di Scienze della Natura e dell’Ambiente. I due giovani si trovano a Palermo da circa un mese e durante l’incontro hanno raccontato la loro esperienza accademica e il percorso di integrazione nella nuova realtà cittadina.

Studenti di Gaza ricevuti da Lagalla

Nel corso del colloquio con il primo cittadino, i due universitari hanno condiviso anche aspetti della propria vicenda personale e familiare, segnata dal conflitto nella Striscia di Gaza, dove risiedono ancora i loro parenti. Roberto Lagalla ha espresso apprezzamento per il cammino intrapreso dagli studenti e per la scelta dell’Ateneo palermitano di sostenere il loro percorso formativo attraverso l’assegnazione delle borse di studio.

“Sono particolarmente lieto di avere incontrato Yousef e Kholoud e di poterli accogliere a Palermo durante questa importante esperienza di studio e di vita – ha detto Lagalla – La loro presenza nella nostra città rappresenta un segno concreto di speranza, di dialogo e di fiducia nel futuro. Desidero esprimere il mio apprezzamento all’Università degli Studi di Palermo per avere offerto a questi giovani un’opportunità preziosa di formazione e di crescita personale in un momento così complesso della loro esistenza. Palermo è da sempre una città dell’ospitalità, dell’incontro tra popoli e culture diverse, un luogo che ha costruito la propria identità sul dialogo, sull’inclusione e sulla convivenza pacifica. Accogliere studenti provenienti da territori segnati dalla guerra significa affermare con forza i valori della solidarietà, della conoscenza e della pace, che devono continuare a guidare le nostre comunità e le nostre istituzioni”.

L’omaggio del sindaco di Palermo

Al termine dell’incontro, il sindaco ha consegnato ai due studenti una copia del volume realizzato in occasione del quattrocentesimo Festino di Santa Rosalia, gesto simbolico con cui ha voluto dare il benvenuto ai giovani nella città.