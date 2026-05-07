L'operazione della squadra mobile

SIRACUSA – Un 35enne è stato arrestato da agenti della squadra mobile della Questura di Siracusa per detenzione illegale di armi da fuoco e denunciato per ricettazione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante una perquisizione domiciliare in un immobile in suo uso, la polizia ha trovato e sequestrato un fucile calibro 12, con 20 munizioni, una rivoltella calibro 38 con sette colpi e circa 30 grammi di wax, una resina di cannabis, dall’elevata concentrazione di principio attivo, cinque volte più potente e soprannominata ‘miele dello sballo’.

Successivi accertamenti sulle armi hanno consentito di appurare che il fucile era stato denunciato come rubato a Catania nell’aprile 2024. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.