 Si immerge e non riemerge, morto 70enne a Siracusa
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Siracusa, cadavere in mare: ipotesi malore durante immersione

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In corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto
LA TRAGEDIA
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1 min di lettura

SIRACUSA – Tragedia questa mattina nelle acque della zona di Santa Panagia, a Siracusa. Un uomo di circa 70 anni, si era recato sul posto per effettuare un’immersione, ma non è più riemerso in superficie.

Scattato l’allarme, la Capitaneria di Porto ha immediatamente avviato le operazioni di ricerca via mare e lungo il litorale. Dopo alcune ore di intenso lavoro, i soccorritori hanno rinvenuto il corpo senza vita dell’uomo. Sono attualmente in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e stabilire le cause del decesso.

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