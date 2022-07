Il virtuosismo di Ruben Micieli danza con le meccaniche celesti di Battiato

1' DI LETTURA

Ruben Micieli, classe 1997, giovanissimo talento ragusano che continua a riscuotere unanimi consensi nel panorama musicale nazionale e internazionale, ha realizzato un vero e proprio viaggio musicale e inedito nell’universo poetico di Franco Battiato in occasione dell’inaugurazione del Festival Lirico dei Teatri di Pietra, promosso dal Coro Lirico Siciliano, presso il Teatro greco di Siracusa il 22 Luglio alle 21.

“È per me un grande onore poter far parte di questo tributo a Franco Battiato in veste di pianista e arrangiatore (dichiara Ruben Micieli). Poter conoscere in profondità le sue musiche mi ha fatto capire la sua grandezza. Un uomo di grande conoscenza, di grande anima e spiritualità. Per gli arrangiamenti mi sono fatto ispirare dallo stesso Franco Battiato. È incredibile come la sua musica abbia già al suo interno contaminazioni classiche e non solo.”

Il Festival continuerà sempre nella cavea del Teatro aretuseo con il Carla Fracci Memorial il 23 Luglio in esclusiva per il Festival dei Teatri di Pietra a cura del Balletto di Milano, il 31 Luglio con un omaggio al soprano Renata Tebaldi, alla sua sublime voce, allo stupore del canto, alla suggestione del Melodramma attraverso i “principi” dell’opera, Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini, che hanno sempre decantato l’amore e la bellezza e il 6 Agosto con “Carmen”, il sanguigno e popolarissimo dramma di Georges Bizet, per la prima volta al Teatro greco di Siracusa.

Anche per la Stagione 2022 ritorna la campagna “Il Coro Lirico Siciliano abbraccia Siracusa” che prevede per i residenti della città aretusea e della provincia dei biglietti special price a 15 Euro.