Siracusa, incendio in un appartamento: palazzina evacuata

Tutti in salvo

IN VIA DELL'AMALFITANIA

SIRACUSA – Paura nella notte a Siracusa per un incendio in un piccolo appartamento. I vigili del fuoco sono intervenuti al piano terra di un edificio in via dell’Amalfitania. Al momento dell’incendio, le cui cause sembrano riconducibili ad un corto circuito, all’interno dell’abitazione si trovava solo il proprietario che è riuscito ad uscire per tempo.

Palazzina evacuata

Il fumo sviluppato dalle fiamme si è propagato anche al primo piano, dove gli occupanti di una casa vacanze sono stati evacuati dai vigili del fuoco a intervento ultimato.

